Італійська марка опублікувала загадковий тизер.

Компанія Ferrari показала тизер таємничої новинки. Можливо, йдеться про катер або яхту на підводних крилах. Однак за іншою версією, італійська марка лише стане технічним партнером однієї з команд регати «Кубок Америки». Що насправді анонсує фірма, ми дізнаємось дуже скоро.

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Компанія Ferrari оголосила про початок нового розділу у своїй історії. Причому з огляду на відеотизер, анонс якось пов'язаний з водою, а можливо, яхтою на підводних крилах. За однією з версій, яка активно просувається автомобільними виданнями, італійці готуються до прем'єри брендованого судна: мовляв, приклад Brabus, Lexus та Lamborgini виявився заразливим. З іншого боку, все набагато простіше — компанія лише стане партнером команди Luna Rossa Prada Pirelli у регаті America's Cup (Кубок Америки). Непрямим підтвердженням цього може служити фраза "Ми будемо брати участь у перегонах там, де ще ніколи не брали участь".

Якщо ж мова дійсно про яхту або катер, у Ferrari є компетенції і в цьому плюс вона підтримує тісні відносини з верф'ю Riva. Фірми співпрацюють понад тридцять років і на початку 1990-х разом випустили швидкісний катер Riva 32 Ferrari. Свого часу він позиціонувався як водний еквівалент Testarossa і коштував 270 тисяч доларів. На катер ставили два 400-сильні двигуни BPM 450 SC Vulcano V8, тому він міг розганятися до 105 кілометрів на годину. За одними даними, тираж 32 Ferrari склав всього 37 екземплярів, за іншими — 40.