Итальянская марка опубликовала загадочный тизер.

Компания Ferrari показала тизер таинственной новинки. Возможно, речь идет о катере или яхте на подводных крыльях. Однако по другой версии, итальянская марка лишь станет техническим партнером одной из команд регаты "Кубок Америки". Что на самом деле анонсирует фирма, мы узнаем очень скоро.

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Компания Ferrari объявила о начале новой главы в своей истории. Причем судя по видеотизеру, анонс как-то связан с водой, а возможно, яхтой на подводных крыльях. По одной из версий, которая активно продвигается автомобильными изданиями, итальянцы готовятся к премьере брендированного судна: мол, пример Brabus, Lexus и Lamborgini оказался заразительным. С другой стороны, все гораздо проще - компания лишь станет партнером команды Luna Rossa Prada Pirelli в регате America's Cup (Кубок Америки). Косвенным подтверждением этого может служить фраза "Мы будем участвовать в гонках там, где еще никогда не участвовали".

Если же речь действительно о яхте или катере, у Ferrari есть компетенции и в этом плюс она поддерживает тесные отношения с верфью Riva. Фирмы сотрудничают более тридцати лет и в начале 1990-х вместе выпустили скоростной катер Riva 32 Ferrari. В свое время он позиционировался как водный эквивалент Testarossa и стоил 270 тысяч долларов. На катер ставили два 400-сильных двигателя BPM 450 SC Vulcano V8, поэтому он мог разгоняться до 105 километров в час. По одним данным, тираж 32 Ferrari составил всего 37 экземпляров, по другим - 40.