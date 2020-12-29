Fiat Chrysler з 2022 року почне виробництво електромобілів у Польщі. Вкладуть до 2 млрд євро.

Автоконцерн Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) планує у другому півріччі 2022 року розпочати виробництво гібридних і електричних автомобілів на своєму заводі у Польщі.

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Для цього автовиробник розширить і модернізує своє підприємство, розташоване в польському місті Тихи, де в результаті буде здійснюватися випуск гібридів і електромобілів під марками Jeep, Fiat і Alfa Romeo, повідомляє Інтерфакс-Україна.

На даний час на польському заводі FCA виробляються компактні моделі Fiat 500 і Lancia Ypsilon. Там працює близько 2,5 тис. осіб. З початку року капіталізація FCA зросла на 12,2%, до 29,7 млрд євро.

Раніше повідомлялося, що автоконцерн планує до 2022 року запустити у виробництво гібридні і електричні версії 30 моделей авто.