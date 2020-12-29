Fiat Chrysler с 2022 года начнет производство электромобилей в Польше. Вложат до 2 млрд евро.

Автоконцерн Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) планирует во втором полугодии 2022 года начать производство гибридных и электрических автомобилей на своем заводе в Польше.

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Для этого автопроизводитель расширит и модернизирует свое предприятие, расположенное в польском городе Тыхы, где в результате будет осуществляться выпуск гибридов и электромобилей под марками Jeep, Fiat и Alfa Romeo, сообщает Интерфакс-Украина.

В настоящее время на польском заводе FCA производятся компактные модели Fiat 500 и Lancia Ypsilon. Там работает около 2,5 тыс. человек. С начала года капитализация FCA выросла на 12,2%, до 29,7 млрд евро.

Ранее сообщалось, что автоконцерн планирует к 2022 году запустить в производство гибридные и электрические версии 30 моделей авто.