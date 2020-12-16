Компания ElectroMobility Poland объявила место строительства нового автомобилестроительного завода, который будет выпускать национальные польские электромобили под брендом Izera.

Макеты электрокаров Izera были представлены в июле этого года. Владеет брендом компания ElectroMobility Poland. В компании еще даже не выбрали платформу для новых машин, зато определилась с местом и масштабами строительства завода.

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Проанализировав тридцать потенциально пригодных мест, ElectroMobility Poland (EMP) выбрала город Явожно в Силезском воеводстве, а именно – особую экономическую зону Катовице, которая объединяет более 400 предприятий. Многие из них выпускают компоненты для автопрома, что сильно упростит логистику для EMP и позволит наладить эффективные производственные связи с поставщиками. Речь идет о таких компаниях, как Opel Manufacturing Poland, FCA Poland, NGK Ceramics Polska, Brembo Poland, Isuzu Motors Polska, Guardian Częstochowa, ZF TRW Poland, Electrolux, Roca, SK Innovation и Nexteer Automotive.

Как объяснил Петр Заремба, президент ElectroMobility Poland, при выборе площадки для производства компания остановилась на Силезском воеводстве в первую очередь из-за доступа к инженерным сетям, развитой дорожной инфраструктуры, топографии, а также правовых вопросов, связанных с владением землей. “Важно не только построить завод, но и иметь соответствующее логистическое решение, а также создать пул поставщиков в непосредственной близости от завода. Явожно в этом отношении имеет наибольший потенциал, поэтому после тщательного и детального анализа мы выбрали это место”, – сказал он.

Благодаря новому предприятию будет создано около 15 тысяч новых рабочих мест: 3 тысячи – непосредственно на заводе в Явожно и 12 тысяч – у поставщиков и субподрядчиков. Производство автомобилей начнется в 2024 году – на год позже, чем было заявлено ранее.

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Напомним, что дизайн концептов кроссовера и хэтчбека Izera разработала итальянская студия Torino Design. Консультантом проекта был Тадеуш Йелец, бывший дизайнер Jaguar, который создал Jaguar X-Type. Обещан запас хода до 400 км и разгон с 0 до 100 км/ч быстрее 8 секунд.

Издание Deutsche Welle ранее сообщило, что EMP ведет переговоры с Volkswagen об использовании платформы MEB в своих машинах. Помимо этого рассматриваются платформы e-TNGA от Toyota, а также E-GMP от Hyundai.

Добавим, что ElectroMobility Poland является совместным предприятием четырех польских госкомпаний: PGE Polska Grupa Energetyczna SA, Energa SA, Enea SA и Tauron Polska Energia SA. Каждому из партнеров в СП принадлежит доля в 25%. Идея национального электромобиля инициирована и контролируется правительством страны.