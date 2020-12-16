Компанія ElectroMobility Poland оголосила місце будівництва нового автомобілебудівного заводу, який буде випускати національні польські електромобілі під брендом Izera.

Макети електрокарів Izera були представлені в липні цього року. Володіє брендом компанія ElectroMobility Poland. У компанії ще навіть не вибрали платформу для нових машин, зате визначилася з місцем і масштабами будівництва заводу.

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Проаналізувавши тридцять потенційно придатних місць, ElectroMobility Poland (EMP) вибрала місто Явожно в Сілезькому воєводстві, а саме - особливу економічну зону Катовіце, яка об'єднує понад 400 підприємств. Багато з них випускають компоненти для автопрому, що сильно спростить логістику для EMP і дозволить налагодити ефективні виробничі зв'язки з постачальниками. Йдеться про такі компанії як Opel Manufacturing Poland, FCA Poland, NGK Ceramics Polska, Brembo Poland, Isuzu Motors Polska, Guardian Częstochowa, ZF TRW Poland, Electrolux, Roca, SK Innovation і Nexteer Automotive.

Як пояснив Петро Заремба, президент ElectroMobility Poland, при виборі майданчика для виробництва компанія зупинилася на Сілезькому воєводстві в першу чергу через доступ до інженерних мереж, розвиненої дорожньої інфраструктури, топографії, а також правових питаннях, пов'язаних з володінням землею. «Важливо не тільки побудувати завод, але і мати відповідне логістичне рішення, а також створити пул постачальників в безпосередній близькості від заводу. Явожно в цьому відношенні має найбільший потенціал, тому після ретельного і детального аналізу ми вибрали це місце», - сказав він.

Завдяки новому підприємству будуть створені близько 15 тисяч нових робочих місць: 3 тисячі безпосередньо на заводі в Явожно та 12 тисяч у постачальників і субпідрядників. Виробництво автомобілів почнеться в 2024 році - на рік пізніше, ніж було заявлено раніше.

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Нагадаємо, що дизайн концептів кросовера і хетчбека Izera розробила італійська студія Torino Design. Консультантом проекту був Тадеуш Йелец, колишній дизайнер Jaguar, який створив Jaguar X-Type. Обіцяно запас ходу до 400 км і розгін з 0 до 100 км / год швидше 8 секунд.

Видання Deutsche Welle раніше повідомило, що EMP веде переговори з Volkswagen про використання платформи MEB в своїх машинах. Крім цього розглядаються платформи e-TNGA від Toyota, а також E-GMP від Hyundai.

Додамо, що ElectroMobility Poland є спільне підприємство чотирьох польських держкомпаній: PGE Polska Grupa Energetyczna SA, Energa SA, Enea SA і Tauron Polska Energia SA. Кожному з партнерів в СП належить частка в 25%. Ідея національного електромобіля ініційована і контролюється урядом країни.