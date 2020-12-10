Повсякденна експлуатація вживаних електромобілів підходить далеко не кожному. Багато хто вже переконався в цьому на власному досвіді. Як наслідок – інтерес до вживаних електромобілів знижується кілька місяців поспіль.

У минулому місяці українські номери отримали 514 автомобілів, що працюють виключно на електротязі (BEV), з яких 481 – легковий і 33 комерційних, повідомляє Укравтопром.

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Вживані електрокари з-за кордону в листопаді придбав 461 автомобіліст, що на 31% менше, ніж торік, тоді як попит на нові електричні машини виріс на 29%, до 53 од.

У порівнянні з листопадом минулого року кількість реєстрацій електромобілів зменшилася майже на 28%, але в той же час в них виросла частка нових машин, яка склала 10% проти 6% роком раніше.

Найпопулярніший електромобіль в Україні – Nissan Leaf в минулому місяці придбали 126 людей. Далі в ТОП-5 електрокарів, зі значним відставанням від лідера, увійшли: Chevrolet Bolt – 69 шт.; Tesla Model 3 – 55 шт.; Tesla Model S – 36 шт.; BMW i3 – 23 шт.

У частині комерційних електромобілів всю статистику сформували дві моделі: Renault Kangoo Z.E. – 26 шт. та Nissan e-NV200 – 7 шт.

Всього за період з січня по листопад 2020 року український автопарк поповнили 6823 од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення, що на 2% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Частка уживаної техніки в цій кількості склала 92 відсотки.