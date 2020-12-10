Повседневная эксплуатация подержанных электромобилей подходит далеко не каждому. Многие уже убедились в этом на собственном опыте. Как следствие - интерес к подержанным электромобилям снижается несколько месяцев подряд.

В прошлом месяце украинские номера получили 514 автомобилей, работающих исключительно на электротяге (BEV), из которых 481 – легковой и 33 коммерческих, сообщает Укравтопром.

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Подержанные электрокары из-за рубежа в ноябре приобрел 461 автомобилист, что на 31% меньше, чем в прошлом году, тогда как спрос на новые электрические машины вырос на 29%, до 53 ед.

По сравнению с ноябрем прошлого года количество регистраций электромобилей уменьшилось почти на 28%, но в то же время в них выросла доля новых машин, которая составила 10% против 6% годом ранее.

Самый популярный электромобиль в Украине – Nissan Leaf в прошлом месяце приобрели 126 человек. Далее в ТОП-5 электрокаров, со значительным отставанием от лидера, вошли: Chevrolet Bolt – 69 шт.; Tesla Model 3 – 55 шт.; Tesla Model S – 36 шт.; BMW i3 – 23 шт.

В части коммерческих электромобилей всю статистику сформировали две модели: Renault Kangoo Z.E. – 26 шт. и Nissan e-NV200 – 7 шт.

Всего за период с января по ноябрь 2020 года украинский автопарк пополнили 6823 ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания, что на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля подержанной техники в этом количестве составила 92 процента.