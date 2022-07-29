Народні депутати пропонують дозволити витрачати залишки субвенцій, перерахованих із державного бюджету місцевим бюджетам, на ремонт доріг за погодженням із «Укравтодором».

Відповідну поправку до законопроекту про виділення коштів на закупівлю газу для НАК "Нафтогаз України" пропонують внести народні обранці. Про це народний депутат Ярослав Железняк повідомив у своєму каналі в Telegram, передає "Бізнес.Цензор".

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"Правка цікава: зараз під час війни діє норма, що всі залишки субвенцій місцевим бюджетам ("соцеконом" та інше) може бути використано лише на певні потреби, пов’язані зі війною, – фінансування ТРО, забезпечення житлом переселенців і т.п.. Тепер хочуть додати дороги", – пояснив Железняк.

Як повідомлялося, з початку повномасштабної війни Кабмін уже виділив Державному агентству автомобільних доріг (Украватодору) 6,37 млрд грн на відновлення дорожньої інфраструктури.

Перед цим Кабмін дозволив Укравтодору використати 2,49 млрд грн залишку коштів спеціального фонду державного бюджету для виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, залученими під державні гарантії на будівництво і ремонт доріг.

Зазначимо, основним матеріалом для будівництва доріг є бітум. Згідно з даними Консалтингової групи "А-95", з початку липня його постачання в Україну склали 4 тис. т, тоді як ще в червні-2022 цей показник становив 1,5 тис. т.