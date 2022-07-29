Народные депутаты предлагают разрешить тратить остатки субвенций, перечисленных из государственного бюджета местным бюджетам, на ремонт дорог по согласованию с Укравтодором.

Соответствующую поправку к законопроекту о выделении средств на закупку газа для НАК "Нефтегаз Украины" предлагают внести народные избранники. Об этом народный депутат Ярослав Железняк сообщил в своем канале в Telegram, передает "Бизнес.Цензор".

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"Правка интересная: сейчас во время войны действует норма, что все остатки субвенций местным бюджетам ("соцэконом" и прочее) могут быть использованы только на определенные нужды, связанные с войной, – финансирование ТРО, обеспечение жильем переселенцев и т.п.". Теперь хотят добавить дороги", – объяснил Железняк.

Как сообщалось, с начала полномасштабной войны Кабмин уже выделил Государственному агентству автомобильных дорог (Украватодора) 6,37 млрд грн на восстановление дорожной инфраструктуры.

Перед этим Кабмин разрешил Укравтодору использовать 2,49 млрд грн остатка средств специального фонда государственного бюджета для выполнения долговых обязательств по заимствованиям, привлеченным под государственные гарантии на строительство и ремонт дорог.

Отметим, что основным материалом для строительства дорог является битум. Согласно данным Консалтинговой группы "А-95", с начала июля его поставки в Украину составили 4 тыс. т, в то время как еще в июне-2022 этот показатель составлял 1,5 тыс. т.