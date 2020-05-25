Російські автомобілі не підходять фінам не тільки для експлуатації по дорогам загального користування, алей й для випробувань шин на закритому полігоні. Компанія Nokian від них просто відмовилась.

«Біле пекло» (White Hell) - саме так називається один із зимових полігонів компанії Nokian, де здійснюється тестування покришок. Найчастіше в якості тестових автомобілів застосовують моделі Golf GTI і Polo GTI. Однак, ще між 2015 і 2016 роками виробник покришок закупив в Росії партію Lada Vesta в кузові седан. Машини стали використовувати для проведення тестів.

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Цікаво те, що на одній з Lada Vesta навіть встиг попрацювати знаменитий пілот Янне Лайтінен, який свого часу поставив на Audi RS6 світовий рекорд по розгону на льоду - 335.7 км / год. Він також поділився своїми враженнями про російському автомобілі. За словами гонщика, авто сильно заносить на кризі при різкому скиданні газу. Крім того, воно сильно скрипить під час їзди на морозі або через що утворюється під дахом конденсату, або через склад, на який кріпиться дах.

В результаті фіни вирішили відмовитися від використання Lada Vesta. Все тому, що в декількох тестових автомобілях були виявлені серйозні несправності, в тому числі з гальмівною системою. Спочатку машини списали, а потім і зовсім стало зрозуміло, що в даний момент вони не затребувані. Ще два автомобілі Lada Vesta стоять поруч зі входом на тестовий полігон нікому не потрібні з 2017 року. Справа в тому, що так як авто призначалися для їзди тільки по полігону, компанія при покупці навіть не стала їх реєструвати.

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