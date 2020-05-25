Российские автомобили не подходят финнам не только для эксплуатации по дорогам общего пользования, но и для испытаний шин на закрытом полигоне. Компания Nokian от них просто отказалась.

«Белый ад» (White Hell) - именно так называется один из зимних полигонов компании Nokian, где осуществляется тестирование покрышек. Чаще всего в качестве тестовых автомобилей применяют модели Golf GTI и Polo GTI. Однако, еще между 2015 и 2016 годами производитель покрышек закупил в России партию Lada Vesta в кузове седан. Машины стали использовать для проведения тестов.

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Интересно то, что на одной из Lada Vesta даже успел поработать знаменитый пилот Янне Лайтинен, который в свое время поставил на Audi RS6 мировой рекорд по разгону на льду – 335.7 км / час. Он также поделился своими впечатлениями о российском автомобиле. По словам гонщика, авто сильно заносит на льду при резком сбросе газа. Кроме того, оно сильно скрипит во время езды на морозе или из-за образования под крышей конденсата, или из-за склада, на который крепится крыша.

В результате финны решили отказаться от использования Lada Vesta. Все потому, что в нескольких тестовых автомобилях были обнаружены серьезные неисправности, в том числе с тормозной системой. Сначала машины списали, а потом и вовсе стало понятно, что в данный момент они не востребованы. Еще два автомобиля Lada Vesta стоят рядом со входом на тестовый полигон никому не нужные с 2017 года. Дело в том, что так как авто предназначались для езды только по полигону, компания при покупке даже не стала их регистрировать.

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