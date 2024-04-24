Націоналізована частка мережі АЗС Shell в Україні вже передана Фонду держмайна. Планується подальший перепродаж цих активів.

В управління фонду державного майна України перейшли 49% ТОВ Альянс Холдинг, який керує українською мережею АЗС Shell. Про це повідомила пресслужба ФДМУ.

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У повідомленні сказано, що це санкційне майно російського бізнесмена Едуарда Худайнатова, якому належали 49% ТОВ Альянс Холдинг – компанії яка керує в Україні мережею автозаправних станцій під брендом Shell.

Також ФДМУ передано 100% частки у статутному капіталі ТОВ Нафтова компанія Альянс-Україна, що володіє нафтобазою та нерухомістю.

Фонд наразі здійснює процес звільнення цих активів від арештів та заборон з метою реєстрації права власності за державою. Надалі ФДМУ планує продаж цих активів.

Мережа Shell в Україні складається зі 131 АЗС. В компанії працевлаштовано понад 1500 осіб. У світі мережа АЗС Shell налічує понад 44 000 станцій.