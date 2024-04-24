Национализированная доля сети АЗС Shell в Украине уже передана фонду госимущества. Планируется дальнейшая перепродажа этих активов.

В управление фонда государственного имущества Украины перешли 49% ООО Альянс Холдинг, который управляет украинской сетью АЗС Shell. Об этом сообщила пресс-служба ФГИУ.

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В сообщении сказано, что это санкционное имущество российского бизнесмена Эдуарда Худайнатова, которому принадлежали 49% ООО Альянс Холдинг – компании, которая управляет в Украине сетью автозаправочных станций под брендом Shell.

Также ФГИУ передано 100% доли в уставном капитале ООО Нефтяная компания Альянс-Украина, владеющей нефтебазой и недвижимостью.

Фонд сейчас осуществляет процесс освобождения этих активов от арестов и запретов с целью регистрации права собственности за государством. В дальнейшем ФГИУ планирует продажу этих активов.

Сеть Shell в Украине состоит из 131 АЗС. В компании трудоустроено более 1500 человек. В мире сеть АЗС Shell насчитывает более 44 000 станций.