Минюст подал иск о национализации сети АЗС Shell в Украине. Активы, принадлежащие бизнесмену Эдуарду Худайнатову, могут взыскать в доход государства.

Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд иск о взыскании в доход государства активов, принадлежащих российскому бизнесмену Эдуарду Худайнатову. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

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В иске третьими лицами, не заявляющими самостоятельных требований на стороне ответчика, указаны компании Todwick Holdings Ltd. Нефтяная компания "Альянс-Украина", ООО "Рентойл", ООО "АльянсУкраина" и ООО "Альянс Ойл Украина".

Худайнатов является владельцем российского ОАО «Независимая нефтегазовая компания» и первым вице-президентом, заместителем председателя правления и членом совета директоров российской нефтяной компании «Роснефть».

«Ответчиком осуществляется существенное содействие в организации материально-технического обеспечения вооруженной агрессии в Украине путем снабжения подконтрольными ему предприятиями товарно-материальных ценностей в виде горючего на нужды государственного оборонного комплекса РФ и уплаты налогов и сборов в государственный бюджет страны-агрессорки в значительных размерах», - отмечают в Минюсте.

Напомним, что "Альянс Холдинг" является владельцем сети автозаправочных станций Shell в Украине (насчитывает 131 АЗС). Компания была создана в 2008 году как совместное предприятие между Shell (51%) и «Альянс Ойл Украина» (49%). Первая взяла на себя управление сетью, а вторая – обеспечение ее нефтепродуктами. В 2022 году Shell инициировала выкуп акций партнера. Сейчас 100% акций "Альянс Холдинг" владеет другая упомянутая компания - нидерландская Cicerone Holding.