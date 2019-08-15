Сумма включает прошлый штраф и пеню за его неуплату.

Хозяйственный суд Киева постановил взыскать с оператора рынка нефтепродуктов "Альянс Холдинг", который является владельцем сетей АЗС под брендом Shell, штраф в размере 80,039 млн грн за нарушение антимонопольного законодательства при формировании розничных цен на топливо в 2013-2016 годах. Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений, пишет УНИАН.

Таким образом, суд обязал компанию "Альянс Холдинг" выплатить в пользу Антимонопольного комитета Украины 39,7 млн грн штрафа за неконкурентные действия на рынке, 39,7 млн грн пени за несвоевременную его уплату и 616 тыс. грн судебного сбора. Компания имеет право подать апелляцию в течение 20 дневного срока со дня опубликования. Судебное решение вступает в силу в случае его обжалования не в срок.

Напомним, что украинцы значительно сократили расход топлива.