Сума включає минулий штраф та пеню за його несплату.

Господарський суд Києва постановив стягнути з оператора ринку нафтопродуктів “Альянс Холдинг”, який є власником мереж АЗС під брендом Shell, штраф у розмірі 80,039 млн грн за порушення антимонопольного законодавства під час формування роздрібних цін на пальне в 2013-2016 роках. Про це повідомляється в Єдиному реєстрі судових рішень, пишк УНІАН.

Таким чином суд зобов'язав компанію “Альянс Холдинг” виплатити на користь Антимонопольного комітету України 39,7 млн грн штрафу за неконкурентні дії на ринку, 39,7 млн грн пені за несвоєчасну його сплату та 616 тис. грн судового збору. Компанія має право подати апеляцію протягом 20 денного терміну з дня опублікування. Судове рішення набирає чинності в разі його оскарження не в зазначений термін.

Нагадаємо, що українці значно скоротили витрати пального.