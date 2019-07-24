За І півріччя 2019 року роздрібний продаж моторних бензинів в Україні зменшився на 5,5%, дизельного палива — на 1,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє Державна служба статистика. За січень-червень 2019 року в Україні через автозаправні станції (АЗС) було реалізовано моторних бензинів на 21,49 млрд грн, що на 5,5% менше, ніж за аналогічний період 2018 року. У тому числі бензину А-92 було продано на 8,46 млрд грн (на 14,9% менше, ніж за І півріччя 2018 року), бензину А-95 — на 12,59 млрд грн (на 0,8% більше).

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Дизельного пального за І півріччя 2019 року на АЗС було продано на 15,7 млрд грн (на 1,2% менше, ніж за І півріччя 2018 року), скрапленого газу (пропану і бутану) — на 9,7 млрд грн (на 15,5% більше).

Як повідомлялось, згідно з даними Держстату, у червні 2019 року бензин А-92 у середньому по Україні подорожчав на 1,7% порівняно з червнем 2018 року; бензин А-95 — на 2%, дизельне паливо — на 7,5%, скраплений газ на 2,2%.