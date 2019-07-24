За I полугодие 2019 года розничная продажа моторных бензинов в Украине уменьшилась на 5,5%, дизельного топлива — на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики. За январь-июнь 2019 года в Украине через автозаправочные станции (АЗС) было реализовано моторных бензинов на 21,49 млрд грн, что на 5,5% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. В том числе бензина А-92 было продано на 8,46 млрд грн (на 14,9% меньше, чем за І полугодие 2018 года), бензина А-95 – на 12,59 млрд грн (на 0,8% больше).

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Дизельного топлива за І полугодие 2019 года на АЗС было продано на 15,7 млрд грн (на 1,2% меньше, чем за І полугодие 2018 года), сжиженного газа (пропана и бутана) – на 9,7 млрд грн (на 15,5% больше).

Как сообщалось, согласно данным Госстата, в июне 2019 года бензин А-92 в среднем по Украине подорожал на 1,7% по сравнению с июнем 2018 года; бензин А-95 – на 2%, дизельное топливо – на 7,5%, сжиженный газ – на 2,2%.