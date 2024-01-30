Компанія Ford зніме з виробництва кросовер Edge. Останній екземпляр зійде з конвеєра заводу в канадському Оквіллі 26 квітня 2024 року.

Ford Edge дебютував на початку 2006 року на автосалоні в Детройті, після чого став на конвеєр заводу в Канаді, де випускається досі. Це середньорозмірний кросовер довжиною 4,7 метра, який доступний у США як з переднім, так і з повним приводом.

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За час свого існування модель змінила покоління та кілька разів оновлювалася. Вона була відзначена низкою нагород, у тому числі визнана «Найкращим сімейним автомобілем» (2007 рік), а також потрапила до рейтингу Top Safety Pick Американського страхового інституту дорожньої безпеки (IIHS).

З усім тим, в США Ford має намір скоротити свою лінійку SUV й надалі зосередитися на комерційних машинах, пікапах та дорожчих трирядних моделях. Наступний претендент на зняття з виробництва – Escape, відомий за межами США як Kuga. За неофіційними даними, це відбудеться 2025 року.

Повертаючись до заводу в Оквіллі, в нього інвестують 1,45 мільярда доларів та обладнають для випуску п’яти електричних моделей. Перша з них з’явиться 2025 року, а всі п’ять стануть на конвеєр до 2028-го.