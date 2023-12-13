Volkswagen Transporter готується до зміни покоління, його вже розсекретили на відео.

Volkswagen показав новий Transponder на офіційному відео у статусі передсерійного прототипу та анонсував прийом попередніх замовлень. Повноцінний дебют моделі намічений на весну наступного року.

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Новий Transporter буде тісно пов'язаний із Ford Transit і розділить з ним не лише платформу, а й силові установки. До сімейства увійдуть дизельні, гібридні та повністю електричні модифікації.

Volkswagen та Ford плідно співпрацюють у сегменті комерційного транспорту: німецька сторона розробила «каблучки» Caddy/Tourneo Custom, а американському партнеру було доручено «старше» сімейство Transit/Transporter. Основою для Transporter послужив Ford Transit Custom, який вийшов на ринок ще минулого року.

У Транспортера оригінальний дизайн у стилі Multivan T7, а ось начинка та ж, що й у Транзиту - будуть дизельні версії, у тому числі повнопривідні, гібриди з можливістю зарядки від розетки (eHybrid) і електричний варіант, який називається e-Transporter.

У Ford Transit в арсеналі є дволітрові дизелі EcoBlue потужністю від 105 до 165 кінських сил; плагін-гібридна установка на базі бензинового ДВЗ об'ємом 2,5 літра, якому допомагає електромотор; а також повністю електрична установка у двох варіантах потужності: 184 та 269 кінських сил. Ці ж агрегати дістануться і Transporter.

У сімейство Transporter увійдуть суцільнометалевий фургон і версія Kombi, кожен має два варіанти довжини і висоти даху. Третім виконанням стане бортова вантажівка з дворядною кабіною. Volkswagen почне приймати замовлення на Transpontr нового покоління до кінця грудня, а ось у європейських дилерів новинка з'явиться лише наступної весни.