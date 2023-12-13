Volkswagen Transporter готовится к смене поколения, его уже рассекретили на видео.

Volkswagen показал новый Transponder на официальном видео в статусе предсерийного прототипа и анонсировал прием предварительных заказов. Полноценный дебют модели намечен на весну следующего года.

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Новый Transporter будет тесно связан с Ford Transit и разделит с ним не только платформу, но и силовые установки. В семейство войдут дизельные, гибридные и полностью электрические модификации.

Volkswagen и Ford плодотворно сотрудничают в сегменте коммерческого транспорта: немецкая сторона разработала "кольца" Caddy/Tourneo Custom, а американскому партнеру было поручено "старшее" семейство Transit/Transporter. Основой для Transporter послужил Ford Transit Custom, который вышел на рынок еще в прошлом году. У Транспортера оригинальный дизайн в стиле Multivan T7, а вот начинка та же, что и у Транзита - будут дизельные версии, в том числе полноприводные, гибриды с возможностью зарядки от розетки (eHybrid) и электрический вариант, который называется e-Transporter.

У Ford Transit в арсенале есть двухлитровые дизели EcoBlue мощностью от 105 до 165 лошадиных сил; плагин-гибридная установка на базе бензинового ДВС объемом 2,5 литра, которому помогает электромотор; а также полностью электрическая установка в двух вариантах мощности: 184 и 269 лошадиных сил. Эти же агрегаты достанутся и Transporter.

В семейство Transporter войдут цельнометаллический фургон и версия Kombi, каждый имеет два варианта длины и высоты крыши. Третьим исполнением станет бортовой грузовик с двухрядной кабиной. Volkswagen начнет принимать заказы на Transpontr нового поколения до конца декабря, а вот у европейских дилеров новинка появится лишь следующей весной.