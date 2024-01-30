Компания Ford снимет с производства кроссовер Edge. Последний экземпляр сойдет с конвейера завода в канадском Оквилле 26 апреля 2024 года.

Ford Edge дебютировал в начале 2006 года на автосалоне в Детройте, после чего стал на конвейер завода в Канаде, где выпускается до сих пор. Это среднеразмерный кроссовер длиной 47 метра, который доступен в США как с передним так и с полным приводом.

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За время своего существования модель сменила поколение и несколько раз обновлялась. Она была отмечена рядом наград, в том числе признана «Лучшим семейным автомобилем» (2007 год), а также попала в рейтинг Top Safety Pick Американского страхового института дорожной безопасности (IIHS).

Со всем тем в США Ford намерена сократить свою линейку SUV и в дальнейшем сосредоточиться на коммерческих машинах пикапах и более дорогих трехрядных моделях. Следующий претендент на снятие с производства Escape известен за пределами США как Kuga. По неофициальным данным, это произойдет в 2025 году.

Возвращаясь к заводу в Оквилле в него инвестируют 145 миллиардов долларов и оборудуют для выпуска пяти электрических моделей. Первая из них появится в 2025 году, а все пять станут на конвейер к 2028-му.