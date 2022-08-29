У суботу, 27 серпня, на аукціоні у Великій Британії було продано автомобіль Ford Escort RS Turbo Series 1, який належав принцесі Діані.

Торги відбувалися на знаменитому автодромі Сільверстоун. Покупець, який побажав зберегти своє ім'я в таємниці, заплатив за машину 724 500 фунтів (851 70 доларів).

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Ford Escort належав Діані близько трьох у період із 1985 по 1988 рік. Зазвичай американський концерн випускав цю модель у білому кольорі, проте британська служба безпеки попросила зробити виняток — і одну машину пофарбували у чорний колір, щоб вона не так вирізнялася на дорозі.

Діану часто бачили за кермом цього автомобіля в районі Челсі та Кенсінгтона. Принцеса встигла наїздити на ньому 11 тисяч кілометрів. Потім машину повернули Ford. Авто змінило кількох власників. Пробіг збільшився майже вчетверо.

Інтерес до автомобіля виявився високим ще й тому, що 31 серпня виповниться рівно 25 років від дня загибелі Діани. У західних ЗМІ напередодні цієї сумної дати публікується безліч спогадів про леді Ді.