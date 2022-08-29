В субботу, 27 августа, на аукционе в Великобритании был продан автомобиль Ford Escort RS Turbo Series 1, который принадлежал принцессе Диане.

Торги проходили на знаменитом автодроме Сильверстоун. Покупатель, пожелавший сохранить свое имя в тайне, заплатил за машину 724 500 фунтов (851 70 долларов).

Читайте также: Ford Escort принцессы Дианы продадут с аукциона

Ford Escort принадлежал Диане около трех лет в период с 1985 по 1988 год. Обычно американский концерн выпускал эту модель в белом цвете, однако британская служба безопасности попросила сделать исключение – и одну машину покрасили в черный цвет, чтобы она не так выделялась на дороге.

Диану часто видели за рулем этого автомобиля в районе Челси и Кенсингтона. Принцесса успела наездить на нем 11 тысяч километров. Затем машину вернули Ford. Авто сменило нескольких владельцев. Пробег увеличился почти вчетверо.

Интерес к автомобилю оказался высоким еще и потому, что 31 августа исполнится ровно 25 лет со дня гибели Дианы. В западных СМИ накануне этой печальной даты публикуется множество воспоминаний о леди Ди.