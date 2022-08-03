На торги выставят Ford Escort принцессы Дианы. Ford Escort RS Turbo 1985 года выпуска построили по спецзаказу королевской семьи.

В конце августа 2022 года аукционное здание Silverstone проведет торги, во время которых предложит к покупке уникальный Ford Escort RS Turbo 1985 года выпуска.

Читайте также: Ford Escort принцессы Дианы выставили на аукцион

Американская марка выпустила на рынок Великобритании около пяти тысяч подобных хот-хэтчей. Представленный экземпляр построили по спецзаказу королевской семьи для принцессы Дианы. Помимо единственного внешнего отличия, автомобиль отличается несколькими конструктивными особенностями.

Единственным внешним отличием королевского Ford Escort RS Turbo является черный цвет кузова. Все остальные серийные модели первого поколения окрашивались только в белый оттенок. Не исключено, что такое решение связано с желанием замаскировать автомобиль принцессы Дианы под гражданские машины.

Все остальные модификации хот-хэтча касаются безопасности пассажиров. Поскольку принцессу в поездках сопровождал телохранитель, автомобиль оборудовали радиостанцией и дополнительным зеркалом заднего вида с пассажирской стороны. Под капотом модели находится 1,6-литровый турбомотор, отдача которого составляет 130 лошадиных сил. Агрегат укомплектован механической коробкой.

Королевская семья пользовалась хэтчбеком в течение трех лет. Следующие 10 лет автомобилем владели несколько хозяев. С 2008 года автомобиль находится в гараже у приватного коллекционера, который и выставил Ford Escort RS Turbo с пробегом 40 000 км на торги.