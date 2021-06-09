На аукционе в Великобритании продадут машину принцессы Дианы, которой она управляла почти 40 лет назад. Автомобиль Ford Escort был подарком принца Уэльского.

Как пишет The Times, принц Чарльз подарил авто тогда еще своей невесте незадолго до их свадьбы в 1981 году. Леди Ди водила ее до августа 1982 года. Принцесса Уэльская ездила на нем на светские мероприятия и навещала мужа на матчах по поло.

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Автомобиль находится в хорошем состоянии: он сохранил свое первоначальное лакокрасочное покрытие и обивку, а также имеет относительно небольшой пробег - 133,5 тыс. км. На капоте авто установлена копия фигурки серебряной лягушки, подаренной принцессе ее сестрой, Сарой Спенсер.

Нынешняя обладательница Ford Escort является большой поклонницей принцессы Дианы, и она настолько дорожила авто и его королевской историей, что хранила его происхождение в секрете вплоть до торгов. Почему она решила продать машину, на данный момент неизвестно. Автомобиль предварительно оценили в почти $57 тысяч.