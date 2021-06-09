На аукціоні у Великобританії продадуть машину принцеси Діани, якою вона керувала майже 40 років тому. Автомобіль Ford Escort був подарунком принца Уельського.

Як пише The Times, принц Чарльз подарував авто тоді ще своїй нареченій незадовго до їхнього весілля у 1981 році. Леді Ді водила її до серпня 1982 року. Принцеса Уельська їздила на ньому на світські заходи та відвідувала чоловіка на матчах з поло.

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Автомобіль знаходиться в хорошому стані: він зберіг своє первісне лакофарбове покриття та оббивку, а також має відносно невеликий пробіг - 133,5 тис. км. На капоті авто встановлено копію фігурки срібної жаби, подарованої принцесі її сестрою, Сарою Спенсер.

Нинішня володарка Ford Escort є великою прихильницею принцеси Діани, і вона настільки дорожила авто і його королівської історією, що зберігала його походження в секреті аж до торгів. Чому вона вирішила продати машину, на даний момент невідомо. Автомобіль попередньо оцінили в майже $57 тисяч.