Ford Escort RS Turbo 1985 року випуску збудували за спецзамовленням королівської родини.

Наприкінці серпня 2022 року аукціонний будинок Silverstone проведе торги, під час яких запропонує до покупки унікальний Ford Escort RS Turbo 1985 року випуску.

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Американська марка випустила для ринку Великобританії близько п'яти тисяч подібних хот-хэтчів. Представлений екземпляр збудували за спецзамовленням королівської родини для принцеси Діани. Крім єдиної зовнішньої відмінності, автомобіль відрізняється декількома конструктивними особливостями.

Єдиною зовнішньою відмінністю королівського Ford Escort RS Turbo є чорний колір кузова. Всі інші серійні моделі першого покоління фарбували лише у білий відтінок. Не виключено, що таке рішення пов'язане із бажанням замаскувати автомобіль принцеси Діани під цивільні машини.

Всі інші модифікації хот-хетчу стосуються безпеки пасажирів. Оскільки принцесу в поїздках супроводжував охоронець, автомобіль обладнали радіостанцією та додатковим дзеркалом заднього виду з пасажирського боку. Під капотом моделі знаходиться 1,6-літровий турбомотор, віддача якого складає 130 кінських сил. Агрегат укомплектований механічною трансмісією.

Королівська сім'я користувалася хетчбеком протягом трьох років. Наступні 10 років автомобілем володіли кілька господарів. З 2008 року автомобіль знаходиться в гаражі у приватного колекціонера, який і виставив Ford Escort RS Turbo з пробігом 40 000 км на торги.