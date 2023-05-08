Американська компанія Ford розробляє електричний кросовер для конкуренції із Tesla.

Марка продовжує втрачати кошти на продаж батарейних моделей — якщо в 2022 році втрати оцінювалися в 2,1 мільярда доларів, то за підсумками 2023 року досягнуто позначки три мільярди.

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Втім, фінансові нюанси не заважають американській марці будувати плани на розвиток саме цього сегменту модельної лінійки. Найближчою перспективою в гамі «Блакитного овалу» з'явиться новий електричний кросовер, який позиціонуватиметься як конкурент Tesla.

В інтерв'ю виданню Autocar президент Ford Джим Фарлі анонсував нову модель під кодовою назвою Model E, яка має стати одним із гравців зростаючого сегмента електричних кросоверів. При цьому топ-менеджер підкреслив, що фірма робить ставку саме на моделі з трирядним компонуванням салону.

"На відміну від традиційних кросоверів з двома рядами сидінь, сегмент яких, на нашу думку, буде перенасичений, ми вважаємо, що Model E зможе стати сильним гравцем ринку в сегменті, де покупцям потрібен місткий електромобіль з трьома рядами сидінь", - зазначив Джим Фарлі.

У компанії роблять ставку на нових клієнтів, оскільки більшість покупців електричного пікапа Ford F-150 Lightning вперше обрала модель такого класу і забезпечила марці приріст аудиторії. За оцінками Ford, до 2025 року на ринку буде не менше 45 різних моделей електричних кросоверів із дворядним салоном, тому боротися за покупців та віднімати клієнтів у інших брендів «Блакитний овал» має намір за рахунок електромобіля, який не матиме прямих конкурентів.