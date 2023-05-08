Американская компания Ford разрабатывает электрический кроссовер для конкуренции с Tesla.

Марка продолжает терять средства на продажу батарейных моделей — если в 2022 году потери оценивались в 2,1 миллиарда долларов, то по итогам 2023 достигнуты отметки в три миллиарда.

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Впрочем, финансовые нюансы не мешают американской марке строить планы на развитие именно этого сегмента модельной линейки. Ближайшей перспективой в гамме «Голубого овала» появится новый электрический кроссовер, который будет позиционироваться как конкурент Tesla.

В интервью Autocar президент Ford Джим Фарли анонсировал новую модель под кодовым названием Model E, которая должна стать одним из игроков растущего сегмента электрических кроссоверов. При этом топ-менеджер подчеркнул, что фирма делает ставку именно на модели с трехрядной компоновкой салона.

"В отличие от традиционных кроссоверов с двумя рядами сидений, сегмент которых, по нашему мнению, будет перенасыщен, мы полагаем, что Model E сможет стать сильным игроком рынка в сегменте, где покупателям нужен вместительный электромобиль с тремя рядами сидений", – отметил Джим Фарли. .

В компании делают ставку на новых клиентов, поскольку большинство покупателей электрического пикапа Ford F-150 Lightning впервые избрало модель такого класса и обеспечило марке прирост аудитории. По оценкам Ford, к 2025 году на рынке будет не менее 45 различных моделей электрических кроссоверов с двухрядным салоном, поэтому бороться за покупателей и отнимать клиентов у других брендов «Голубой овал» намерен за счет электромобиля, не имеющего прямых конкурентов.