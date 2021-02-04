Ford і Google будуть створювати автомобілі з хмарними обчисленнями та іншими технологічними послугами.

Ford і Google укладають шестирічну угоду для впорядкування діяльності Ford та прискорення поточного плану реструктуризації. Для цього автокомпанія витратить 11 млрд доларів.

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Згідно з угодою, автомобілі Ford і Lincoln будуть працювати з використанням Android, Google Assistant, Google Maps і Google Play, починаючи з 2023 року. Google заявив, що Ford прагне використовувати хмару, щоб увімкнути систему для надсилання водіям повідомлень про технічне обслуговування або можливості торгівлі.

Зазначають, що після оголошення партнерства акції Ford зросли на 8,6% , а компанії Google - на 3%.