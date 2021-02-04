Ford и Google будут создавать автомобили с облачными вычислениями и другими технологическими услугами.

Ford и Google заключают шестилетнее соглашение для упорядочения деятельности Ford и ускорения текущего плана реструктуризации. Для этого автокомпания потратит 11 млрд долларов.

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Согласно договору, автомобили Ford и Lincoln будут работать с использованием Android, Google Assistant, Google Maps и Google Play, начиная с 2023 года. Google заявил, что Ford будет стремится использовать облако, чтобы включить систему для передачи водителям сообщений о техническом обслуживании или возможности торговли.

Отмечают, что после объявления партнерства акции Ford выросли на 8,6%, а компании Google – на 3%.