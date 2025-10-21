Ford хоче встановити магніти у дверях: для чого?

Ford подав нову патентну заявку, у якій пропонує використати електромагніти у дверях автомобіля. Але мета цього рішення — не просто утримання дверей у закритому стані, як можна було б припустити.

Читайте також: У Китаї тестують автомобілі на магнітній підвісці

Як працює ідея Ford

Згідно з патентом, Ford розглядає два варіанти розміщення електромагнітів:

або в дверному косяку, які взаємодіють із приймачами в дверях;

або навпаки — в самих дверях, які зчіплюються з магнітним елементом у кузові.

Офіційна назва розробки — «Двері автомобіля з багатоцільовим магнітним вузлом» (Vehicle Door with Multi-Purpose Magnetic Assembly).

На відміну від механічних засувок, магніти не замінюватимуть традиційне замикання, адже у випадку аварії електромагнітна система може втратити живлення, що становило б небезпеку. Їхнє призначення — допоміжне, а саме зменшення прогину дверей на високій швидкості.

Проти вітру й шуму

У патентній заявці Ford зазначено, що при русі на великих швидкостях аеродинамічні навантаження можуть перевищувати 300 ньютонів, через що верхня частина дверей прогинається на понад 3,5 мм. Це призводить до порушення герметичності та появи шуму вітру в салоні.

Щоб уникнути цього, пропонується встановити електромагніт на кузові, а приймач — у дверях. Утримуюча сила системи може сягати понад 500 Н, що цілком достатньо, щоб протидіяти повітряному тиску й зберегти щільність прилягання дверей.

Крім того, інтенсивність магнітного поля може регулюватися автоматично залежно від швидкості руху — тобто магніти активуватимуться сильніше на трасі та слабше в міських умовах.

Тиша, комфорт і безпека

Окрім боротьби з аеродинамічним шумом, магніти можуть компенсувати зношування ущільнювачів дверей із часом. Це дозволить довше підтримувати акустичний комфорт без складного ремонту або заміни гумових елементів.

Ще одна функція, згадана у патенті, — підсилення захисту від несанкціонованого доступу. У разі спроби злому електромагніти можуть автоматично збільшувати силу утримання, ускладнюючи відчинення дверей навіть після пошкодження замка.

Щоправда, аналітики відзначають і потенційні ризики:

якщо власник випадково зачинив автомобіль і викликав техслужбу, система може ускладнити розблокування;

а у випадку злому зловмисники можуть просто розбити вікно, нівелюючи перевагу магнітного захисту.

Чи дійде технологія до серійного виробництва?

Як і більшість патентів, ця розробка може залишитися експериментом — виробники часто реєструють інновації для захисту інтелектуальної власності. Проте концепція виглядає практичною: електромагніти прості надійні, не потребують складного обслуговування й можуть покращити аеродинаміку та акустичний комфорт.

Якщо Ford реалізує цю ідею, вона може стати частиною ширшої тенденції — переходу до «активних кузовних елементів», які автоматично адаптуються до умов руху.