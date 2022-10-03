Встановлені у транспортний засіб постійні магніти дозволяють автомобілю летіти над дорогою зі швидкістю 230 км/год.

Автомобіль оснащений технологією магнітної левітації успішно пройшов випробування на шосе в провінції Цзянсу, Китай. У ході експерименту автомобіль масою 2,8 тонн парив на висоті 35 міліметрів над дорогою.

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Також було проведено друге дорожнє випробування, під час якого автомобілі розігналися до 200 км/год. Загалом вісім автомобілів було протестовано на ділянці шосе завдовжки 7,9 км із максимальною швидкістю 230 кілометрів на годину.

Випробування проводилися під контролем транспортної влади та мали на меті вивчення конструкції доріг та заходів безпеки для практичного водіння на високій швидкості.

Автомобіль на магнітній підвісці був модифікований із звичайного транспортного засобу у рамках проекту, розробленого Південно-Західним університетом Цзяотун у Ченду. Установка масивів постійних магнітів для левітації була однією з небагатьох змін, внесених у транспортний засіб.

Дорога була прокладена потужною кондукторною рейкою, яка дозволяла машині левітувати. Ден Цзіган, професор університету, сподівається, що технологія допоможе знизити споживання енергії та збільшити запас ходу автомобілів.

У проекті створення виділеної смугу для автомобілів на магнітній підвісці, що допоможе призвести до подальшого покращення дорожнього руху.