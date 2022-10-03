Установленные в транспортное средство постоянные магниты позволяют автомобилю лететь над дорогой со скоростью 230 км/ч.

Автомобиль оснащен технологией магнитной левитации и успешно прошел испытания на шоссе в провинции Цзянсу, Китай. В ходе эксперимента автомобиль массой 2,8 тонны парил на высоте 35 миллиметров над дорогой.

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Также было проведено второе дорожное испытание, в ходе которого автомобили разогнались до 200 км/ч. В общей сложности восемь автомобилей было протестировано на участке шоссе протяженностью 7,9 км с максимальной скоростью 230 километров в час.

Испытания проводились под контролем транспортных властей и преследовали цель изучения конструкции дорог и мер безопасности для практического вождения на высокой скорости.

Автомобиль на магнитной подвеске был модифицирован из обычного транспортного средства в рамках проекта, разработанного Юго-Западным университетом Цзяотун в Чэнду. Установка массивов постоянных магнитов для левитации была одним из немногих изменений, внесенных в транспортное средство.

Дорога была проложена мощным кондукторным рельсом, который позволял машине левитировать. Дэн Цзиган, профессор университета, надеется, что технология поможет снизить потребление энергии и увеличить запас хода автомобилей.

В проекте создание выделенной полосы для автомобилей на магнитной подвеске, что поможет привести к дальнейшему улучшению дорожного движения.