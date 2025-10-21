Ford хочет установить магниты в дверях: для чего?

Ford подал новую патентную заявку, в которой предлагает использовать электромагниты в дверях автомобиля. Но цель этого решения - не просто удержание дверей в закрытом состоянии, как можно было бы предположить.

Как работает идея Ford

Согласно патенту, Ford рассматривает два варианта размещения электромагнитов:

либо в дверном косяке, которые взаимодействуют с приемниками в дверях;

либо наоборот - в самой двери, которые сцепляются с магнитным элементом в кузове.

Официальное название разработки - "Дверь автомобиля с многоцелевым магнитным узлом" (Vehicle Door with Multi-Purpose Magnetic Assembly).

В отличие от механических защелок, магниты не будут заменять традиционное замыкание, ведь в случае аварии электромагнитная система может потерять питание, что представляло бы опасность. Их назначение - вспомогательное, а именно уменьшение прогиба дверей на высокой скорости.

Против ветра и шума

В патентной заявке Ford указано, что при движении на больших скоростях аэродинамические нагрузки могут превышать 300 ньютонов, из-за чего верхняя часть двери прогибается более чем на 3,5 мм. Это приводит к нарушению герметичности и появлению шума ветра в салоне.

Чтобы избежать этого, предлагается установить электромагнит на кузове, а приемник - в дверях. Удерживающая сила системы может достигать более 500 Н, что вполне достаточно, чтобы противодействовать воздушному давлению и сохранить плотность прилегания дверей.

Кроме того, интенсивность магнитного поля может регулироваться автоматически в зависимости от скорости движения - то есть магниты будут активироваться сильнее на трассе и слабее в городских условиях.

Тишина, комфорт и безопасность

Кроме борьбы с аэродинамическим шумом, магниты могут компенсировать износ уплотнителей дверей со временем. Это позволит дольше поддерживать акустический комфорт без сложного ремонта или замены резиновых элементов.

Еще одна функция, упомянута в патенте, - усиление защиты от несанкционированного доступа. В случае попытки взлома электромагниты могут автоматически увеличивать силу удержания, затрудняя открытие дверей даже после повреждения замка.

Правда, аналитики отмечают и потенциальные риски:

если владелец случайно закрыл автомобиль и вызвал техслужбу, система может усложнить разблокировку;

а в случае взлома злоумышленники могут просто разбить окно, нивелируя преимущество магнитной защиты.

Дойдет ли технология до серийного производства?

Как и большинство патентов, эта разработка может остаться экспериментом - производители часто регистрируют инновации для защиты интеллектуальной собственности. Однако концепция выглядит практичной: электромагниты простые надежные, не требуют сложного обслуживания и могут улучшить аэродинамику и акустический комфорт.

Если Ford реализует эту идею, она может стать частью более широкой тенденции - перехода к "активным кузовным элементам", которые автоматически адаптируются к условиям движения.