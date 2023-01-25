На сьогодні є 15 претендентів для придбання заводу Ford в Німеччині, але один з них найбільш імовірний.

Ford повністю зосереджується на електрифікації. Щоб досягти цього, він закриває заводи по всьому світу, наприклад у Бразилії, Індії та навіть Німеччині. За іронією долі, китайська BYD пішла цим шляхом набагато раніше і потребує нових заводів для розширення виробництва.

Згідно з публікацією Wall Street Journal (WSJ), завод, який поки що виробляє Ford Focus у Німеччині, є однією з його цілей.

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Якщо угода дійсно відбудеться, то це підприємство стане другим заводом Ford, який опиниться в руках BYD. Раніше китайський автовиробник купив промисловий комплекс Camaçari в Бразилії, хоча про це ще не оголошено офіційно.

У Німеччині завод, який може придбати BYD, знаходиться в Саарлуїсі. Ford оголосив про припинення виробництва там у 2025 році, залишивши близько 4600 співробітників без роботи. Якщо BYD купить завод, він повинен залишити там усіх працівників, які виготовлятимуть електромобілі або їх акумулятори.

WSJ зазначив, що обговорення все ще перебуває на попередній стадії. Ford також має 15 інших компаній, зацікавлених у тому заводі. У будь-якому випадку керівники Ford планують поїхати до Китаю наступного тижня, щоб обговорити потенційний продаж з BYD. Ми підозрюємо, що вони зустрінуться з іншими китайськими автовиробниками з подібними планами.

Ford продасть лише деякі заводи в Європі, не зупиняючи там виробництво автомобілів назавжди, як це було в Бразилії та Індії. Він буде виробляти свої електромобілі на Старому континенті на своєму головному заводі в Німеччині (Кельн), а також у Валенсії, Іспанія.

Найбільша іронія цих продажів заводів полягає в тому, що Ford може допомагти своїм конкурентам закріпитися на ринку, де сама компанія має значні амбіції – електромобілів. Можливо, що BYD стане більше продавати, ніж Ford у Європі, саме завдяки його колишньому заводі в Саарлуїсі.

BYD заявив, що розглядає можливість створення більше ніж одного заводу в Європі. Він навіть розробляє універсал і кабріолет, популярні на Старому континенті кузови. Якщо Ford зупинить свій завод у Німеччині лише у 2025 році, китайському автовиробнику буде легше просто побудувати там свій новий завод з нуля. Наступний тиждень має стати вирішальним для обох компаній.