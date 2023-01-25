На сегодняшний день есть 15 претендентов для приобретения завода Ford в Германии, но один из них наиболее вероятен.

Ford полностью сосредотачивается на электрификации. Чтобы достичь этого, он закрывает заводы по всему миру, например, в Бразилии, Индии и даже Германии. По иронии судьбы, китайская BYD пошла по этому пути гораздо раньше и нуждается в новых заводах для расширения производства.

Согласно публикации Wall Street Journal (WSJ), завод, пока производящий Ford Focus в Германии, является одной из его целей.

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Если сделка действительно состоится, то предприятие станет вторым заводом Ford, который окажется в руках BYD. Ранее китайский автопроизводитель купил промышленный комплекс Camaçari в Бразилии, хотя об этом еще не объявлено официально.

В Германии завод, который может купить BYD, находится в Саарлуисе. Ford объявил о прекращении производства там в 2025 году, оставив около 4600 сотрудников без работы. Если BYD купит завод, он должен оставить там всех работников, производящих электромобили или их аккумуляторы.

WSJ отметил, что обсуждение все еще находится на предварительной стадии. Ford также имеет 15 других компаний, заинтересованных в этом заводе. В любом случае руководители Ford планируют поехать в Китай на следующей неделе, чтобы обсудить потенциальную продажу с BYD. Мы подозреваем, что они встретятся с другими китайскими автопроизводителями с подобными планами.

Ford продаст лишь некоторые заводы в Европе, не останавливая производство автомобилей навсегда, как это было в Бразилии и Индии. Он будет производить свои электромобили на Старом континенте на своем главном заводе в Германии (Кельн), а также в Валенсии, Испания.

Самая большая ирония этих продаж заводов заключается в том, что Ford может помочь своим конкурентам закрепиться на рынке, где сама компания имеет значительные амбиции – электромобили. Возможно, что BYD станет больше продавать, чем Ford в Европе именно благодаря его бывшему заводу в Саарлуисе.

BYD заявил, что рассматривает возможность создания более одного завода в Европе. Он даже разрабатывает универсал и кабриолет, популярные на Старом континенте кузова. Если Ford остановит свой завод в Германии только в 2025 году, китайскому автопроизводителю будет легче просто построить свой новый завод с нуля. Следующая неделя должна стать решающей для обеих компаний.