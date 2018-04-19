Фактично, це буде найпотужніший та найшвидший з Мустангів, будь-коли створених на заводі Ford.<p>Поки що “Блакитний овал” обнародував лише тізер нового спорткара, та сама його назва звучить багатообіцяюче. Ford підтверджує неймовірні дані про Cobra Jet.</p> <p>Підрозділ Ford Performance стверджує, що 2018 Ford Mustang Cobra Jet здатний долати чверть милі (402 метри) за вісім секунд. Та на дороги загального користування цього звіра з 5,2-літровим V8 випускати не планують – він призначений виключно для треку.</p> <p>Компанія випускає версію Cobra Jet з 1968 року, тож новий Mustang присвячений 50 річниці цьго лютого спорткару. Ford випустить 68 таких автомобілів, та у жодного з них не буде VIN-номеру, що означає, що отримати техпаспорт на нього неможливо.</p> <p>Технічні характеристики моделі поки не розголошуються, та представники компанії обіцяли “проходження чверті милі за 8 секунд зі швидкістю на виході у 250 км/год”.</p> <p class="read-also">Також цікаво: <a href="https://auto.24tv.ua/ken_blok_povertaietsia_u_rali_na_lehendarnomu_bolidi_wrc_ford_escort_rs_cosworth_n3533">Кен Блок повертається у ралі на легендарному боліді WRC Ford Escort RS Cosworth</a></p>
Ford Mustang Cobra Jet стане швидким та небезпечним, як кобра
15:45, сьогодні
2018 Ford Mustang Cobra Jet / Ford
Джерело: Ford