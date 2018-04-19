Фактично, це буде найпотужніший та найшвидший з Мустангів, будь-коли створених на заводі Ford.

Поки що “Блакитний овал” обнародував лише тізер нового спорткара, та сама його назва звучить багатообіцяюче. Ford підтверджує неймовірні дані про Cobra Jet.

Підрозділ Ford Performance стверджує, що 2018 Ford Mustang Cobra Jet здатний долати чверть милі (402 метри) за вісім секунд. Та на дороги загального користування цього звіра з 5,2-літровим V8 випускати не планують – він призначений виключно для треку.

Компанія випускає версію Cobra Jet з 1968 року, тож новий Mustang присвячений 50 річниці цьго лютого спорткару. Ford випустить 68 таких автомобілів, та у жодного з них не буде VIN-номеру, що означає, що отримати техпаспорт на нього неможливо.

Технічні характеристики моделі поки не розголошуються, та представники компанії обіцяли “проходження чверті милі за 8 секунд зі швидкістю на виході у 250 км/год”.

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