Новий Ford Puma має великі екрани та крихітний 1,0-літровий двигун в усіх версіях. Маленький кросовер отримав оновлену медіасистему SYNC4.

Субкомпактний кросовер майже не змінився зовні, хоча Ford каже нам, що фари з кігтями тепер використовують матричну світлодіодну технологію. Стримано оновлений значок перейшов на передню решітку.

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Ми не помічаємо жодних змін у задній частині, де автовиробники зазвичай оновлюють задні ліхтарі, коли приходить час оновити автомобіль. Клієнти можуть вибрати один із шести кольорів, включно з новим Cactus Gray, і кілька колісних комплектів розміром від 17 до 19 дюймів.

Відкрийте двері, і вас одразу зустріне проекція логотипу Puma на землі. Тепер, коли встановлено інформаційно-розважальний комплекс SYNC4, салон суттєво змінився. Панель приладів вміщує пару екранів, а центральні вентиляційні отвори перемістили вгору, щоб звільнити місце для 12-дюймового сенсорного екрану. Ліворуч від неї 12,8-дюймова цифрова панель приладів більше не повністю інтегрована в приладову панель, оскільки тепер вона трохи виступає.

Ford спрощує лінійку двигунів, оскільки Puma більше не доступна в Європі з чотирициліндровим 1,5-літровим дизельним двигуном. Крім того, високопродуктивна модель ST позбулася 1,5-літрового бензинового двигуна з турбонаддувом і шестиступінчастої механічної коробки передач. У майбутньому спортивний автомобіль буде доступний з меншим 1,0-літровим двигуном і семиступінчастою автоматичною коробкою передач з подвійним зчепленням.

Це суттєве зниження, враховуючи, що раніше Puma ST мала 197 кінських сил і 320 ньютон-метрів крутного моменту. Літрова версія, випущена майже рік тому, має лише 168 к.с. і 248 Нм. М’який гібридний двигун дозволяє розганятися до 100 км/год за 7,4 секунди, або на 0,7 секунди повільніше, ніж минула версія, оснащена більшим 1,5-літровим двигуном.

Моделі не ST Puma також отримають турбований 1,0-літровий двигун потужністю 123 к.с. і 210 Нм або 153 к.с. і 240 Нм. Меншу версію можна оснастити шестиступінчастою механічною коробкою передач, у цьому випадку спринт до сотні завершується за 9,8 секунди. Виберіть семиступінчасту автоматичну коробку передач із подвійним зчепленням, і така вправа займе 9,6 секунди. Більш потужний варіант крихітного двигуна EcoBoost працює лише в автоматичному режимі та допомагає стильному кросоверу розганятися до 100 км/год за 8,7 секунди.

Як і було обіцяно у 2022 році, Ford також випустить повністю електричну Puma Gen-E. Він з’явиться пізніше цього року та має виглядати приблизно так само, оскільки він успадкує платформу від моделі, що працює на бензині. EV буде створено разом із звичайними варіантами на заводі компанії в Крайові, Румунія.