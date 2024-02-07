Новый Ford Puma имеет большие экраны и крошечный 1,0-литровый двигатель во всех версиях. Маленький кроссовер получил обновленную медиасистему SYNC4.

Субкомпактный кроссовер почти не изменился внешне, хотя Ford говорит нам, что фары с когтями теперь используют матричную светодиодную технологию. Сдержанно обновленный значок перешел на переднюю решетку.

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Мы не замечаем никаких изменений в задней части, где автопроизводители обычно обновляют задние фонари, когда приходит время обновить автомобиль. Клиенты могут выбрать один из шести цветов, включая новый Cactus Gray, и несколько колесных комплектов размером от 17 до 19 дюймов.

Откройте дверь, и вас сразу встретит проекция логотипа Puma на земле. Теперь, когда установлен информационно-развлекательный комплекс SYNC4, салон существенно изменился. Панель приборов вмещает пару экранов, а центральные вентиляционные отверстия переместили вверх, чтобы освободить место для 12-дюймового сенсорного экрана. Слева от нее 12,8-дюймовая цифровая панель приборов больше не полностью интегрирована в приборную панель, поскольку теперь она немного выступает.

Ford упрощает линейку двигателей, поскольку Puma больше не доступна в Европе с четырехцилиндровым 1,5-литровым дизельным двигателем. Кроме того, высокопроизводительная модель ST лишилась 1,5-литрового бензинового двигателя с турбонаддувом и шестиступенчатой механической коробки передач. В будущем спортивный автомобиль будет доступен с меньшим 1,0-литровым двигателем и семиступенчатой автоматической коробкой передач с двойным сцеплением.

Это существенное снижение, учитывая, что ранее Puma ST имела 197 лошадиных сил и 320 ньютон-метров крутящего момента. Литровая версия, выпущенная почти год назад, имеет лишь 168 л.с. и 248 Нм. Мягкий гибридный двигатель позволяет разгоняться до 100 км/ч за 7,4 секунды, или на 0,7 секунды медленнее, чем прошлая версия, оснащенная более крупным 1,5-литровым двигателем.

Модели не ST Puma также получат турбированный 1,0-литровый двигатель мощностью 123 л.с. и 210 Нм или 153 л.с. и 240 Нм. Меньшую версию можно оснастить шестиступенчатой механической коробкой передач, в этом случае спринт до сотни завершается за 9,8 секунды. Выберите семиступенчатую автоматическую коробку передач с двойным сцеплением, и такое упражнение займет 9,6 секунды. Более мощный вариант крошечного двигателя EcoBoost работает только в автоматическом режиме и помогает стильному кроссоверу разгоняться до 100 км/ч за 8,7 секунды.

Как и было обещано в 2022 году, Ford также выпустит полностью электрическую Puma Gen-E. Он появится позже в этом году и должен выглядеть примерно так же, поскольку он унаследует платформу от модели, работающей на бензине. EV будет создан вместе с обычными вариантами на заводе компании в Крайове, Румыния.