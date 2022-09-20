Ford Transit Custom 2023 отримав версію з 2,5-літровим бензиновим двигуном, який поєднується з електродвигуном і тяговою батареєю. Зарядивши батарею від розетки, можна проїхати трохи більше 90 кілометрів без пального. Також є і повністю електричні версії, розраховані на 380 кілометрів.

Ford Transit Custom був оновлений до 2023 року з новим стилем, електричним та гібридним варіантом. Представлений у травні 2022 року E-Transit Custom буде оснащений гібридом, що заряджається від мережі, а також не менше ніж чотирма турбодизельними двигунами на вибір.

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Представлений сьогодні на IAA Transportation Show 2022, плагін-гібрид поєднує в собі 2,5-літровий бензиновий двигун і акумулятор ємністю 11,8 кВт-год з’єднаний з безступінчастою коробкою передач. Виключно передньопривідний, цей варіант має потужність 224 к.с. Він розрахований на 1184 кілограми корисного навантаження та об’єм вантажу від 5,8 до 9,0 кубічних метрів. Модель, що підключається до мережі, розрахована на 92 кілометри пробігу без використання пального.

Також існує повністю електричний Ford Transit Custom, здатний проїхати на одному заряді до 380 кілометрів. Потенційним клієнтам пропонується потужність 135 або 217 к.с., обидва варіанти мають 415 Нм крутного моменту.

На відміну від передньопривідного PHEV, EV поставляється виключно з заднім приводом. Об'єм вантажу аналогічний, і він, очевидно, спільний з варіантами з дизельними двигунами.

Традиційні Ford Transit Custom пропонуються з переднім або повним приводом і шестиступінчастою механічною або восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач, 2,0-літровий EcoBlue поставляється в чотирьох варіантах потужності: 110, 136, 150 і 170 к.с.

Моделі з ручною коробкою можуть бути оснащені диференціалом обмеженого тертя для покращеного зчеплення. Автоматична коробка передач з гідротрансформатором доступна виключно з повним приводом. Як і очікувалося, Transit Custom з двигуном EcoBlue має найвищу вантажопідйомність – 1327 кілограмів.

«Наш абсолютно новий E-Transit Custom допоможе більшій кількості малих підприємств перейти на повністю електричний транспорт. А для тих підприємств, які ще не готові або не можуть перейти на повністю електричний транспорт, абсолютно нові варіанти Transit Custom Plug-In Hybrid і EcoBlue підвищать продуктивність завдяки абсолютно новій архітектурі та екосистемі інтелектуальних підключених рішень Ford Pro", – заявив Ганс Шеп, генеральний менеджер Ford Pro в Європі.

Альтернативні Transit Custom виготовлятимуться в Туреччині компанією Ford Otosan. Згідно з FoMoCo, поставки EcoBlue почнуться влітку 2023 року, тоді як PHEV і EV будуть доступні наприкінці 2023 року.