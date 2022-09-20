Ford Transit Custom 2023 получил версию с 2,5-литровым бензиновым двигателем, который сочетается с электромотором и тяговой батареей. Зарядив батарею от розетки, можно проехать чуть больше 90 километров без топлива. Также есть и полностью электрические версии, рассчитанные на 380 километров.

Ford Transit Custom был обновлен до 2023 года с новым стилем, электрическим и гибридным вариантом. Представленный в мае 2022 года E-Transit Custom будет оснащен гибридом, который заряжается от сети, а также не менее чем четырьмя турбодизельными двигателями на выбор.

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Представленный сегодня на IAA Transportation Show 2022, плагин-гибрид сочетает в себе 2,5-литровый бензиновый двигатель и аккумулятор емкостью 11,8 кВт-ч, соединенный с бесступенчатой коробкой передач. Эксклюзивно переднеприводный, этот вариант имеет мощность 224 л.с. Он рассчитан на 1 184 килограмма полезной нагрузки и объем груза от 5,8 до 9,0 кубических метра. Модель, которая подключается к сети, рассчитана на 92 километра пробега без использования топлива.

Также существует запущенный в начале этого месяца полностью электрический Ford Transit Custom, способный проехать на одном заряде до 380 километров. Потенциальным клиентам предлагается мощность 135 или 217 л.с. Оба варианта имеют 415 Нм крутящего момента.

В отличие от переднеприводного PHEV, EV поставляется исключительно с задним приводом. Объем груза точно такой же, и он, очевидно, совместный с вариантами с дизельными двигателями.

Традиционные Ford Transit Custom предлагаются с передним или полным приводом и шестиступенчатой механической или восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, 2,0-литровый EcoBlue поставляется в четырех вариантах мощности: 110, 136, 150 и 170 л.с.

Модели с ручной коробкой могут быть оснащены дифференциалом ограниченного трения для улучшенного сцепления. Автоматическая коробка передач с гидротрансформатором доступна исключительно с полным приводом. Как и ожидалось, Transit Custom с двигателем EcoBlue имеет самую высокую грузоподъемность – 1 327 килограммов.

“Наш абсолютно новый E-Transit Custom поможет большему количеству малых предприятий перейти на полностью электрический транспорт. А для тех предприятий, которые еще не готовы или не могут перейти на полностью электрический транспорт, абсолютно новые варианты Transit Custom Plug-In Hybrid и EcoBlue повысят производительность благодаря совершенно новой архитектуре и экосистеме интеллектуальных подключенных решений Pro Ford”, – заявил Ханс Шеп, генеральный менеджер Ford Pro в Европе.

Альтернативные Transit Custom будут изготавливаться в Турции компанией Ford Otosan. Согласно FoMoCo, поставки EcoBlue начнутся летом 2023 года, тогда как PHEV и EV будут доступны в конце 2023 года.