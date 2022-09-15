Ford Mustang седьмого поколения 2024 года является главной звездой Детройтского автошоу 2022 года, и он подчеркивает, что система внутреннего сгорания не умерла у Ford и не вымрет в обозримом будущем.

В то время, когда Stellantis сворачивает свою линейку V8, выпуская последние выпуски на модели Chrysler 300C и Dodge Charger и Challenger, Ford удваивает свою приверженность классической технологии, создавая как 4-цилиндровый двигатель EcoBoost, так и двигатель V8.

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"Инвестиции в следующее поколение Mustang являются важным заявлением в то время, когда многие наши конкуренты покидают бизнес автомобилей внутреннего сгорания", – сказал Джим Фарли, генеральный директор Ford Motor Company. “Однако Ford продолжает свой план развития двигателей с турбонаддувом, добавляя подключенные технологии, уверенные производные и гибридные варианты к нашим самым прибыльным и популярным автомобилям – всем из семейства Ford Blue – в дополнение к инвестированию 50 миллиардов долларов США в электромобили к 2026 году”.

Новую форму Mustang лучше охарактеризовать как эволюционную, а не революционную. Это более точеный вид с более четкими линиями и новым дизайном верхней радиаторной решетки, который отдает должное оригинальному виду 1960-х годов. Несмотря на то, что профиль с длинным капотом остается неизменным, общий след выглядит более аккуратным благодаря более короткому заднему свесу. Результат – более спортивный вид.

Дизайнеры также работали над тем, чтобы придать каждому уровню комплектации свой выразительный вид. GT с двигателем V8 отличается большими, более агрессивными отверстиями радиаторной решетки, что имеет дополнительное преимущество, поскольку поступает больше охлаждающего воздуха к двигателю для лучшей производительности. Аэродинамика улучшена благодаря новым вентиляционным отверстиям на капоте и обновленному переднему сплиттеру.

Несмотря на то, что внешний вид изящный, Ford говорит, что дверные проемы больше, чтобы позволить водителю садиться и выходить из автомобиля во время трека, не снимая шлема. Задняя часть немного удлинена, чтобы увеличить багажное пространство, которое теперь может вместить до двух сумок для гольфа.

Кроме кузова купе, в модельный ряд возвращается кабриолет. Тканевый верх с полной подкладкой оснащен механизмом с центральной защелкой. Его можно открывать и закрывать одной рукой.

Mustang 2024 будет выпускаться в 11 цветах, а также в новой серии Mustang Design, позволяющей создавать индивидуальный вид с завода. Среди этих новых пакетов есть пакет внешнего вида Bronze Design Series, который включает в себя легкосплавные диски Sinister Bronze с подобным бронзовым значком.

В дополнение к более агрессивному внешнему виду, Ford вносит значительные изменения в интерьер с помощью новой ориентированной на водителя компоновки, черпающей вдохновение с истребителей. Этот подход к стеклянной кабине оснащен двумя изогнутыми, плавными цифровыми дисплеями, которые можно настроить, чтобы отображать необходимую водителю информацию.

Используя то же программное обеспечение, которое используется для создания видеоигр, 12,4-дюймовая цифровая панель приборов может отображать различные анимационные дизайны и изображения в зависимости от выбранного режима вождения. Существует широкий спектр опций, включая спокойный режим, отображающий минимальное количество информации.

Экран перед водителем дополняет центральный 13,2-дюймовый сенсорный экран, направленный под угол водителя, содержащий интерфейс Ford Sync4. Фактически все функции обрабатываются через сенсорное меню.

"Мы знали, чего хотят клиенты, и разработали наиболее цифровой Mustang за всю историю, сохранив при этом важную кабину, ориентированную на водителя", – сказал Рикардо Гарсия, менеджер по дизайну салона Ford. “Удаление некоторых из этих физических кнопок, таких как радио и климат-контроль, и интеграция их в цифровой дисплей было популярно в исследованиях среди Millennials, Gen-Z и традиционных водителей Mustang”.

Другими функциями, доступными на Mustang, будут обновленная аудиосистема Bang&Olufsen, беспроводная зарядка мобильного телефона и порты USB на верхней панели, позволяющие использовать трековые камеры без необходимости прокладывать провода по салону.

Ford еще не объявил окончательные спецификации, но сказал, что два предложенных двигателя будут 2,3-литровым 4-цилиндровым EcoBoost с турбонаддувом и 5,0-литровым безнаддувным Coyote V8. В нынешнем Mustang турбо I4 имеет два варианта настройки: 310 или 332 лошадиные силы, тогда как V8 производит 450 лошадей или до 470 у Mach 1. Mustang с задним приводом и в дальнейшем будет предлагать выбор с 6-ступенчатой ​​механикой или 10-ступенчатым автоматом, хотя кабриолеты, вероятно, будут только автоматическими.

Две новые функции включают возможность дистанционного управления двигателем V8 с помощью брелока и новый электронный дрифтовой тормоз. Эта система заменяет электронный переключатель стояночного тормоза традиционным рычагом. Эта новая функция поставляется с дополнительным пакетом производительности, который также включает в себя распорку передних амортизаторов, дифференциал повышенного трения Torsen и возможность добавить активную подвеску MagneRide с большими тормозами и более широкими задними колесами и шинами. Mustang будет предлагать колесные диски от стандартных 17-дюймовых до 19- или 20-дюймовых легкосплавных дисков.

Пакет GT Performance Pack включает в себя тормозные каналы, вспомогательный масляный радиатор двигателя, а также дополнительные спортивные сиденья Recaro и активную выхлопную систему.

Ford Mustang в 2024 году будет выпускаться на сборочном заводе компании в городе Флэт-Рок, штат Мичиган, и ожидается, что он поступит в продажу летом 2023 года.