Ford Mustang сьомого покоління 2024 року є головною зіркою Детройтського автошоу 2022 року, і він підкреслює, що система внутрішнього згоряння не вмерла у Ford і не вимре в осяжному майбутньому.

У той час, коли Stellantis згортає свою лінійку V8, випускаючи останні випуски на моделі Chrysler 300C і Dodge Charger і Challenger, Ford подвоює свою прихильність до класичної технології, створюючи як 4-циліндровий двигун EcoBoost, так і двигун V8.

Читайте також: Mustang Shelby GT500 отримав версію потужністю 1300 кінських сил

«Інвестиції в наступне покоління Mustang є важливою заявою в той час, коли багато наших конкурентів покидають бізнес автомобілів внутрішнього згоряння», — сказав Джим Фарлі, генеральний директор Ford Motor Company. «Однак Ford продовжує свій план розвитку двигунів з турбонаддувом, додаючи підключені технології, впевнені похідні та гібридні варіанти до наших найприбутковіших і популярних автомобілів – усіх із сімейства Ford Blue – на додачу до інвестування 50 мільярдів доларів США в електромобілі до 2026 року».

Нову форму Mustang найкраще охарактеризувати як еволюційну, а не революційну. Це більш точений вигляд із чіткішими лініями та новим дизайном верхньої решітки радіатора, який віддає належне оригінальному вигляду 1960-х років. Незважаючи на те, що профіль з довгим капотом залишається незмінним, загальний слід виглядає більш акуратним завдяки коротшому задньому звису. Результат – більш спортивний вигляд.

Дизайнери також працювали над тим, щоб надати кожному рівню комплектації власний виразний вигляд. GT із двигуном V8 вирізняється більшими, агресивнішими отворами решітки радіатора, що має додаткову перевагу, оскільки надходить більше охолоджуючого повітря до двигуна для кращої продуктивності. Аеродинаміка покращена завдяки новим вентиляційним отворам на капоті та оновленому передньому спліттеру.

Незважаючи на те, що зовнішній вигляд витончений, Ford каже, що дверні отвори більші, щоб дозволити водієві сідати та виходити з автомобіля під час треку, не знімаючи шолома. Задня частина трохи подовжена, щоб збільшити багажний простір, який тепер може вмістити до двох сумок для гольфу.

Окрім кузова купе, в модельний ряд повертається кабріолет. Тканинний верх із повністю підкладкою оснащений механізмом з центральною засувкою. Його можна відкривати та закривати однією рукою.

Mustang 2024 випускатиметься в 11 кольорах, а також у новій серії Mustang Design, яка дозволяє створювати індивідуальний вигляд безпосередньо з заводу. Серед цих нових пакетів є пакет зовнішнього вигляду Bronze Design Series, який включає легкосплавні диски Sinister Bronze із подібним бронзовим значком.

На додаток до більш агресивного зовнішнього вигляду, Ford вносить значні зміни в інтер’єр за допомогою нової орієнтованої на водія компоновки, яка черпає натхнення з винищувачів. Цей підхід до скляної кабіни оснащений двома вигнутими, плавними цифровими дисплеями, які можна налаштувати, щоб відображати необхідну водієві інформацію.

Використовуючи те саме програмне забезпечення, яке використовується для створення відеоігор, 12,4-дюймова цифрова панель приладів може відображати різні анімаційні дизайни та зображення залежно від вибраного режиму водіння. Існує широкий спектр опцій, включаючи «спокійний режим», який відображає мінімальну кількість інформації.

Екран перед водієм доповнює центральний 13,2-дюймовий сенсорний екран, спрямований під кут до водія, який містить інтерфейс Ford Sync4. Практично всі функції обробляються через сенсорне меню.

«Ми знали, чого хочуть клієнти, і розробили найбільш цифровий Mustang за всю історію, зберігши при цьому важливу кабіну, орієнтовану на водія», — сказав Рікардо Гарсія, менеджер з дизайну салону Ford. «Видалення деяких із цих фізичних кнопок, таких як радіо та клімат-контроль, і інтеграція їх у цифровий дисплей було популярним у дослідженнях серед Millennials, Gen-Z та традиційних водіїв Mustang».

Іншими функціями, доступними на Mustang, будуть оновлена аудіосистема Bang & Olufsen, бездротова зарядка мобільного телефону та порти USB на верхній панелі, які дозволяють використовувати трекові камери без необхідності прокладати дроти по салону.

Ford ще не оголосив остаточні специфікації, але сказав, що два запропоновані двигуни будуть 2,3-літровим 4-циліндровим EcoBoost з турбонаддувом і 5,0-літровим безнаддувним Coyote V8. У нинішньому Mustang турбо I4 має два варіанти налаштування: 310 або 332 кінські сили, тоді як V8 виробляє 450 коней або до 470 у Mach 1. Mustang із заднім приводом і надалі пропонуватиме вибір із 6-ступінчатою механікою або 10-ступінчасти автоматом, хоча кабріолети, ймовірно, будуть лише автоматичними.

Дві нові функції включають можливість дистанційного керування двигуном V8 за допомогою брелока та нове електронне дріфтове гальмо. Ця система замінює електронний перемикач стоянкового гальма традиційним важелем. Ця нова функція поставляється з додатковим пакетом продуктивності, який також включає розпорку передніх амортизаторів, диференціал підвищеного тертя Torsen і можливість додати активну підвіску MagneRide з більшими гальмами та ширшими задніми колесами та шинами. Mustang пропонуватиме колісні диски від стандартних 17-дюймових до 19- або 20-дюймових легкосплавних дисків.

Пакет GT Performance Pack включає гальмівні канали, допоміжний масляний радіатор двигуна, а також додаткові спортивні сидіння Recaro та активну вихлопну систему.

Ford Mustang 2024 року випускатимуть на складальному заводі компанії у місті Флет-Рок, штат Мічиган, і очікується, що він надійде в продаж влітку 2023 року.