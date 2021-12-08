Двигуни EcoBeast з супутніми вузлами повністю готові до установки.

Ford Mustang у виконанні High Performance Package з мотором EcoBeast 2.3 коштує на 6150 доларів дорожче за базову модель. А придбати окремо цей чотирициліндровий турбомотор відтепер можна за 6485 доларів.

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Мотор під кодовим позначенням M-6009-23EB – це так званий “короткий блок”. 2,3-літровий мотор EcoBoost отримав достатньо потужності, аби мати власну назву – EcoBeast. Продуктивність такого агрегату становить 500 кінських сил і 563 Нм. Так званий EcoBeast, розроблений для моделей Mustang 2015–2022 років і гарячих хетчбеків Focus RS 2016–2018 років, причому під капотом купе має віддачу у 330 кінських сил, а у гарячих хетчбеків генерує 350 сил.

Мотор оснащений втулками для кріплення двигуна від Mustang, покращеним охолодженням та кованими поршнями Mahle 2618. Посилені поршні доповнюються шатунами з двотавровою балкою Callies Compstar з болтами ARP2000, полегшеним кованим колінчастим валом Callies з додатковими шпонковими пазами та кріогенною обробкою, а також масляним насосом, ланцюговим приводом, демпфером та прокладкою головки.

Фото: Ford Focus RS, Mustang High Performance Package та 2,3-літровий турбомотор M-6009-23EB / Ford