На жаль, присадкуватий суперкар існуватиме лише у грі Gran Turismo 7.

Німецький автовиробник та японська студія розробки відеоігор Polyphony Digital Inc., дочірня компанія Sony Interactive Entertainment, представили концепт автомобіля, який з’явиться у відеогрі Gran Turismo. Не виключено, що, після виходу гри, Porsche втілить ігровий прототип у фізичній формі. Справжнім автомобілем, який можна купити за дорого чи хоча б повномасштабним макетом. А у грі сісти за кермо Porsche Vision Gran Turismo зможе кожен.

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У серії ігор Gran Turismo спортивні автомобілі Porsche представлені з 2017 року, останній — Taycan Turbo S. Для запуску сьомої версії гри дизайнери Porsche вперше розробили автомобіль виключно для віртуального світу. Porsche Vision Gran Turismo – це перше концептуальне дослідження виробника спортивних автомобілів, створене спеціально для використання у комп’ютерній грі. Він буде доступний ексклюзивно у Gran Turismo 7, реліз якої відбудеться 4 березня 2022 року для PlayStation 4 і PlayStation 5.

У партнерстві з Polyphony Digital, Porsche демонструє не лише свій далекоглядний підхід, але й потужний дизайн нової ери. Звільнившись від обмежень розробки моделей для серійного виробництва, дизайнери Porsche змогли втілити в життя свої власні ідеї.

“Автомобіль, розроблений виключно для віртуального світу, відкриває перед нами захопливі можливості, які в іншому випадку значною мірою регламентовані у процесі проєктування серійного автомобіля”, – говорить Майкл Мауер, віце-президент Style Porsche. “Такі проєкти, як Porsche Vision Gran Turismo, є особливо цінними для нас у творчому процесі. Подальший розвиток нашої чітко визначеної ДНК Porsche Design та обмін з дизайнерами з інших галузей є важливою частиною нашої роботи”.

Фото: Porsche Vision Gran Turismo / Porsche

Новаторські рішення Porsche називає орієнтованими на майбутнє версіями знайомих елементів дизайну. Концепт демонструє типові для бренду пропорції з характерним співвідношенням висоти до ширини, надзвичайно низькою посадкою капоту і яскраво вираженими крилами. Передня оптика та інтегровані повітрозабірники створюють візуальний зв’язок із мовою дизайну Taycan. Задню частину прикрашає вузька світлова смуга – подальший розвиток світлового підпису, знайомого за тим же Taycan і сучасним 911.

В інтер’єрі також чітко впізнається фірмовий стиль Porsche, хоча перед водієм вже вигнутий голограмний дисплей, замість аналогової чи цифрової панелі приладів. У розпорядженні пілота також є прямокутний штурвал та спартанський салон з карбону й титану, вибір режиму трансмісії поворотним моностабільним перемикачем. Керівник відділу дизайну інтер’єру Porsche Маркус Ауербах також додає, що у концепті були використані “виключно веганські матеріали”.

Крім “тренування” для дизайнерів, концепт переслідує ще дві цілі: завоювати для бренду нове покоління шанувальників через ігровий процес, а також виростити пілотів для кіберспортивних змагань, які сьогодні не поступаються реальним за бюджетами.

Gran Turismo — це відеогра, розроблена компанією Polyphony Digital Inc., дочірньою компанією Sony Interactive Entertainment Inc. Франшиза, запущена в Японії у 1997 році, відзначена багатьма нагородами, вважається найкращим і найбільш реалістичних симуляторів водіння, маючи чудову графіку, автентичні фізичні технології та ретельну увагу до деталей. У квітні цього року чемпіонат на симуляторі Gran Turismo став олімпійським видом спорту. Власні віртуальні суперкари для гри мають такі виробники як Lamborghini, Jaguar, Mazda, Mercedes-AMG.