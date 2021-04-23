Перші цифрові Олімпійські ігри триватимуть з 13 травня по 23 червня, перед Олімпіадою Токіо 2021.

Хто б міг подумати, що ночі перед телевізійним екраном і PlayStation можуть одного разу привести когось до олімпійської перемоги? Тепер це можливо, оскільки Міжнародний олімпійський комітет оголосив у четвер про створення нової віртуальної серії змагань. Серед різноманітних доданих віртуальних видів спорту, автоспорт представлений симулятором Gran Turismo.

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Серія високоякісних гоночних симуляторів Gran Turismo з 2018 року є офіційним партнером FIA для віртуальних змагань. Тепер автосимулятор виходить на новий рівень – олімпіський.

Конкретних деталей олімпійської серії Gran Turismo поки немає, але комітет заявив, що кожен віртуальний вид спорту буде використовувати існуючі форми змагань для проведення в рамках цифрової Олімпіади. Це означає, що нова серія може проводитись за сценарієм FIA GT World Tour – віртуального чемпіонату, що проводиться з 2018 року. Ці змагання також використовують в якості симулятора Gran Turismo.

Нова серія покликана охопити молодшу аудиторію і привернути її увагу до Олімпійських ігор, сказав президент МОК Томас Бах. Мета – залучити якомога більше людей до кожного виду спорту і створити віртуальну Олімпіаду. Зробити це буде не важко, оскільки в останні роки кіберспорт постійно зростав у популярності.

Окрім автоспорту та партнерства FIA-Gran Turismo, комітет оголосив, що у цифрових олімпійських іграх також візьмуть участь “Світова конфедерація софтболу”, “Міжнародна спілка велосипедистів”, “Світове веслування” та “Світовий вітрильний спорт”.