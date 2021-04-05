Не пощастило – цими двома словами можна описати те, що відчували організатори та учасники першого етапу чемпіонату України з ралі, який пройшов минулими вихідними в Херсонській області. Наскільки лагідною була погода в суботу, перший день перегонів – настільки ж жорстоко вона повела себе в неділю, коли змагання перемістились до Тягінського кар’єру.

Ранковий дощ так сильно пошкодив трасу ралі, що організаторам довелось навіть відкласти старт аж на півтори години! І навіть попри це майже третина екіпажів, що стартували, не спромоглася дістатися фінішу…

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Звичайно ж, за таких умов головну роль відігравав досвід спортсменів – слизька грунтова траса вимагає певних специфічних навичок керування, вдалого вибору гуми тощо. Тому нічого дивного, що переможцем змагань став пілот команди Eurolamp WRT Валерій Горбань, а друге місце посів його колишній напарник Олександр Салюк-молодший, який нині виступає за власну команду #БудуНасипати RT. Власне, ці двоє спортсменів є рекордсменами серед українських ралістів за кількістю стартів – на рахунку Горбаня їх 197, в Салюка дещо менше – 143.

А от за третю позицію в ралі “Чумацький Шлях” всю неділю точилася щільна боротьба між трьома спортсменами, яких відносять до молодшого покоління ралістів – це Олександр Козлов (Mogul Racing Team), Юрій Хоміцький (DENSO X-Team) та Антон Корзун (TECE Binotel Racing Team). Спочатку лідерство у цій боротьбі захопив Корзун – але згодом Козлову вдалося прискоритись та обійти обох суперників. На останньому ж відрізку траси Корзун не втримав машину на дорозі і опинився на бруствері, випавши таким чином не тільки з призової трійки, але й взагалі з фінального протоколу змагань.

Звичайно ж, найкраще почувались в даних умовах учасники нещодавно cтвореного класу Cross Country, в якому тепер можуть змагатись позашляховики. Найшвидшим тут був Костянтин Полійчук, який теж представляв команду Eurolamp WRT.

Набагато складніше було подолати слизьку та брудну трасу класичним ралійним автомобілям з приводом на одну вісь – і тут справжні дива творив гість з Литви Довілас Чютеле. Попри те, що пілот бачив херсонську трасу вперше, він спромігся показати кращий час серед всього моноприводу на восьми спецділянках з десяти! На жаль, змагання закінчилось для нього так само, як і для Корзуна – достроковим сходом з траси на останній, 10-й спецділянці.

Таким чином, в обох моноприводних класах (2WD та 2WD Open) перемогу здобули пілоти команди Odessa Rally Team, відповідно Ігор Білоусов та Олександр Ягольницький. Власне, саме це допомогло одеситам посісти друге місце й в командному заліку, поступившись трьома очками київській Eurolamp WRT. “Бронзу” зусиллями Юрія Хоміцького та Валерія Терещенка з Херсону увезла ще одна столична команда DENSO X-Team.

Нагадаємо, що Чемпіонат України з ралі 2021 стартував за оновленими правилами

Наступний етап ралійного чемпіонату України відбудеться за півтора місяці на Львівщині. Характер доріг в Карпатах суттєво відрізняється від південних степів, тож ралі “Галіція” навряд чи перетвориться на трофі-рейд, якою б не була погода в середині травня.